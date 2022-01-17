17 Ocak 2022, Pazartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haritayı paylaştı! İşte illere göre vaka sayıları
Son dakika habrine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu. İşte vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz...