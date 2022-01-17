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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haritayı paylaştı! İşte illere göre vaka sayıları

A Haber
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Giriş: 17.01.2022 13:11
Son dakika habrine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı. İllere göre 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu. İşte vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz...
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