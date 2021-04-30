Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildi

Son daikka haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'nın ürettiği Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verildiğini duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ | Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı. Bakan Koca paylaştığı mesajında; "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 30, 2021

50 MİLYON DOZ SPUTNİK V AŞISI GELİYOR

Öte yandan Sputnik aşının ilk tedariğinin mayıs ayı içerisinde başlayacağın ve önümdeki 6 ay içerisinde 50 milyon dozun ülkeye geleceğin duyurulumştu.