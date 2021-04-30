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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildi

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Giriş: 30.04.2021 15:47
Güncelleme:30.04.2021 15:47
Son daikka haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'nın ürettiği Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verildiğini duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ | Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj paylaştı. Bakan Koca paylaştığı mesajında; "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay vermiştir. İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 30, 2021

50 MİLYON DOZ SPUTNİK V AŞISI GELİYOR

Öte yandan Sputnik aşının ilk tedariğinin mayıs ayı içerisinde başlayacağın ve önümdeki 6 ay içerisinde 50 milyon dozun ülkeye geleceğin duyurulumştu.

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