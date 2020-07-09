Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Temmuz koronavirüs verilerin açıkladı

Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Temmuz Perşembe gününe ailt koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Bakan Koca açıklamasında, "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı." dedi. 9 Temmuz'da kaç kişiye test yapıldı? Vaka sayısını binin altına düştü mü? Koronavirüs nedeniyle bugün kaç kişi yaşamını yitirdi? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor." ifadelerine yer verdi.