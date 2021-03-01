Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Gündemde, yüz yüze eğitim ve kısıtlamaların gevşetilmesi var. İstanbul ve Ankara'da normalleşme olacak mı? Hangi illerde normalleşme olacak? Kısıtlamalar 1 Mart'ta kalkacak mı? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Gündemde, yüz yüze eğitim ve kısıtlamaların gevşetilmesi var. İstanbul ve Ankara'da normalleşme olacak mı? Hangi illerde normalleşme olacak? Kısıtlamalar 1 Mart'ta kalkacak mı? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.