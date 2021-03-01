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Son dakika: Restoranlar ve kafeler açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? İstanbul ve Ankara normalleşecek mi? Gözler kabine toplantısında
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Gündemde, yüz yüze eğitim ve kısıtlamaların gevşetilmesi var. İstanbul ve Ankara'da normalleşme olacak mı? Hangi illerde normalleşme olacak? Kısıtlamalar 1 Mart'ta kalkacak mı? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Gündemde, yüz yüze eğitim ve kısıtlamaların gevşetilmesi var. İstanbul ve Ankara'da normalleşme olacak mı? Hangi illerde normalleşme olacak? Kısıtlamalar 1 Mart'ta kalkacak mı? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.