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Son dakika: Restoranlar ve kafeler açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? İstanbul ve Ankara normalleşecek mi? Gözler kabine toplantısında

A Haber
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Giriş: 01.03.2021 08:28
Güncelleme:01.03.2021 08:36
Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Gündemde, yüz yüze eğitim ve kısıtlamaların gevşetilmesi var. İstanbul ve Ankara'da normalleşme olacak mı? Hangi illerde normalleşme olacak? Kısıtlamalar 1 Mart'ta kalkacak mı? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Gündemde, yüz yüze eğitim ve kısıtlamaların gevşetilmesi var. İstanbul ve Ankara'da normalleşme olacak mı? Hangi illerde normalleşme olacak? Kısıtlamalar 1 Mart'ta kalkacak mı? Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Gözler bu toplantıda! Yol haritası belli oluyor GÖZLER BU TOPLANTIDA! YOL HARİTASI BELLİ OLUYOR
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