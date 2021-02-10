- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: PKK/YPG'nin lojistik sorumlusu İbrahim Parım yakalandı! Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi
Son dakika haberine göre... MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım, Türkiye'ye getirildi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Kabiliyet ve kapasitenin gösterilmesi adına değer taşıyor. Bu dosta güven verir. YPG/PKK’lara da bir korku, endişe ve güvensizlik verir." ifadelerini kullandı. Son dakika haberine göre... MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım, Türkiye'ye getirildi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Kabiliyet ve kapasitenin gösterilmesi adına değer taşıyor. Bu dosta güven verir. YPG/PKK'lara da bir korku, endişe ve güvensizlik verir." ifadelerini kullandı.