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Son dakika: PKK/YPG'nin lojistik sorumlusu İbrahim Parım yakalandı! Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 10.02.2021 15:49
Güncelleme:10.02.2021 15:57
Son dakika haberine göre... MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım, Türkiye'ye getirildi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Kabiliyet ve kapasitenin gösterilmesi adına değer taşıyor. Bu dosta güven verir. YPG/PKK’lara da bir korku, endişe ve güvensizlik verir." ifadelerini kullandı. Son dakika haberine göre... MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım, Türkiye'ye getirildi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Kabiliyet ve kapasitenin gösterilmesi adına değer taşıyor. Bu dosta güven verir. YPG/PKK'lara da bir korku, endişe ve güvensizlik verir." ifadelerini kullandı.
Son dakika: PKKnın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım Türkiyeye getirildi SON DAKİKA: PKK'NIN SÖZDE LOJİSTİK SORUMLUSU İBRAHİM PARIM TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
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