Son dakika haberine göre... MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım, Türkiye'ye getirildi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Kabiliyet ve kapasitenin gösterilmesi adına değer taşıyor. Bu dosta güven verir. YPG/PKK’lara da bir korku, endişe ve güvensizlik verir." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberine göre... MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanan terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım, Türkiye'ye getirildi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirmelerde bulundu. Ağar,ifadelerini kullandı.