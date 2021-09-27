27 Eylül 2021, Pazartesi
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Son dakika | PKK'ya Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım darbesi: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 1 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.