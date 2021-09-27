27 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika | PKK'ya Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım darbesi: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | PKK'ya Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım darbesi: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.09.2021 14:19
Son dakika haberi... Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirilirken, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 1 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ordu’da FETÖ operasyonu
Ordu'da FETÖ operasyonu
Başkan Erdoğan güzel haberi duyurdu
Başkan Erdoğan güzel haberi duyurdu
PKK’ya darbe! Yok edildiler
PKK'ya darbe! Yok edildiler
Karabağ Zaferi’nin yıl dönümü!
Karabağ Zaferi’nin yıl dönümü!
Pınar Gültekin Davası’nda 6’cı duruşma
Pınar Gültekin Davası'nda 6'cı duruşma
ABD’nin PKK desteği sürüyor!
ABD’nin PKK desteği sürüyor!
İstanbul’un can damarları tehlikede
İstanbul'un can damarları tehlikede
Assos’ta kaya ıslah çalışmaları!
Assos’ta kaya ıslah çalışmaları!
Evsiz kalanlar CHP’li Tunç Soyer’e tepki gösterdi
Evsiz kalanlar CHP’li Tunç Soyer’e tepki gösterdi
İşte HDP’nin ittifak şartları!
İşte HDP'nin ittifak şartları!
Bakan Çavuşoğlu’ndan Karabağ Harekatı açıklaması!
Bakan Çavuşoğlu'ndan Karabağ Harekatı açıklaması!
Prof. Dr. Aziz Sancar: Vatana hizmet Nobel’den daha önemli
Prof. Dr. Aziz Sancar: Vatana hizmet Nobel'den daha önemli
Daha Fazla Video Göster