Son dakika: PKK'lı Bahoz Erdal'ın koruması Memed Amed" yakalandı

Son dakika... Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin’in koruması yakalandı. Teröristin ismi "Memed Amed" olarak açıklandı. Bu PKK'lının 2 askerimizi şehit ettiği de bildirildi. Operasyona ait bilgileri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

SON DAKİKA: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir terör soruşturmasının detayları ortaya çıktı.

Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in koruması yakalandı. Teröristin ismi Kod adı: "Memed Amed" olarak açıklandı.

Bu PKK'lının Şırnak'ta 2 askerimizi şehit ettiği de bildirildi. Operasyona ait bilgileri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

OPERASYON DETAYLARI

Aranan ve yakalanması gereken isim hakkında flaş detaylara A Haber'e ulaştı.

"Memed Amed" kod alı PKK'lının 2015 yılında Şanlıurfa sınır hattında güvenlik güçlerine teslim oluyor. Daha sonra pişmanlık yasasından faydalanıp serbest bırakılıyor.

Güvenlik güçleri bu PKK'lının izini takip ediyor ve bir eve operasyon düzenleniyor evde dijital veriler elde ediliyor.

Bu veriler incelendiğinde ise bu PKK'lının KCK yürütme konsey üyesi Rıza Altun ve buna PKK'lı birçok teröristle fotoğrafları ortaya çıkıyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılıyor ve hemen sonrasında operasyon gerçekleşiyor.

Aynı zamanda örgüt mensubunun verdiği ifade de önemli soruşturma bunla birlikte iyice derinleşiyor.

Memed Amed'in Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in korumalığını da yaptığı öğrenildi.