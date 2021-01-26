26 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: PKK yine sivilleri hedef aldı! Tel Abyad'da bombalı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Son dakika: PKK yine sivilleri hedef aldı! Tel Abyad'da bombalı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.01.2021 12:10
Güncelleme:26.01.2021 12:20
Son dakika haberi... Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Tel Abyad ilçesinde motosiklete yerleştirilen bomba düzeneğinin patlatılması sonucu 2 sivil öldü, 2 sivil yaralandı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

Şanlıurfa ilçesinin Akçakale karşısında yer alan ve Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde motosiklete yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti.

Patlamada 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı. Durumu ağır olan yaralı Türkiye'ye sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

Son dakika: Tel Abyadda yüklü miktarda patlayıcı ele geçirildi SON DAKİKA: TEL ABYAD'DA YÜKLÜ MİKTARDA PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ
Evlerine dönen ailenin Tel Abyadda yeni yaşamı EVLERİNE DÖNEN AİLENİN TEL ABYAD'DA YENİ YAŞAMI
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
PKK yine sivilleri hedef aldı
PKK yine sivilleri hedef aldı
Clinton ailesi PKK'ya dizi çekecek!
Clinton ailesi PKK'ya dizi çekecek!
Şuşa'da okul müjdesi
Şuşa'da okul müjdesi
Bahçeli'den HDP ve CHP'ye sert sözler
Bahçeli'den HDP ve CHP'ye sert sözler
CHP'nin yeni adı; CHDP'dir
"CHP'nin yeni adı; CHDP'dir"
Bahçeli'den Özlem Gürses'e sert tepki
Bahçeli'den Özlem Gürses'e sert tepki
İmamoğlu'nun israf edebiyatı elinde patladı!
İmamoğlu'nun israf edebiyatı elinde patladı!
CHP'nin gizli planı: HDP kapatılsın ve...
CHP'nin gizli planı: HDP kapatılsın ve...
İşte Mehmetçik için kamuflaj
İşte Mehmetçik için kamuflaj
Eren Operasyonlarına 2 yeni operasyon daha eklendi
Eren Operasyonlarına 2 yeni operasyon daha eklendi
Bakanlık duyurdu! PKK'ya 2 yeni operasyon daha
Bakanlık duyurdu! PKK'ya 2 yeni operasyon daha
PKK'ya darbe üstüne darbe!
PKK'ya darbe üstüne darbe!
Daha Fazla Video Göster