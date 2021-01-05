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Evlerine dönen ailenin Tel Abyad'da yeni yaşamı

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Giriş: 05.01.2021 11:51
Güncelleme:05.01.2021 13:38
Suriye'de Tel Abyad'ın terör örgütü PKK/YPG kontrolüne geçmesinin ardından göç etmek zorunda kalan Elhamdü ailesi 4.5 yıl Türkiye'de yaşadı. Ekim 2019'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı, Barış Pınarı Harekatı ile Tel Abyad terörden arındırıldı. Elhamdü ailesi yıllar sonra evlerine geri döndü.

Suriye'de Tel Abyad'ın terör örgütü PKK/YPG kontrolüne geçmesinin ardından göç etmek zorunda kalan Elhamdü ailesi 4.5 yıl Türkiye'de yaşadı. Ekim 2019'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı, Barış Pınarı Harekatı ile Tel Abyad terörden arındırıldı. Elhamdü ailesi yıllar sonra evlerine geri döndü.

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