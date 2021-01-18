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Son dakika: Tel Abyad'da yüklü miktarda patlayıcı ele geçirildi

Son dakika haberine göre; 'nin ilçesinde iki ayrı noktada 262 kilo 500 gram bulundu. Yapılan incelemelerin ardından sevki tehlike arz eden patlayıcılar, önlem alınarak bomba imha ekiplerince imha edildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Son dakika: Tel Abyad'da yüklü miktarda patlayıcı ele geçirildi

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk unsurlarınca terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik arama tarama faaliyetleri yürütülüyor.

Aramalar sırasında Tel Abyad'da bağlı Suluk beldesinde 20 havan mühimmatıyla hazırlanmış 260 kilogram el yapımı patlayıcı, 21 anahtar sistemi ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tel Abyad ilçe merkezinde ise 2 kilo 500 gram el yapımı patlayıcı, 4 kilogram ağırlığında anti personel mayını, 1 anahtar sistemi, 1 kapsül ve 3 telsiz komutalı alıcı bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından sevki tehlike arz eden patlayıcılar, önlem alınarak bomba imha ekiplerince imha edildi.

Patlayıcılarla ilgili yerel adli makamlarca soruşturma başlatıldı.

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