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Son dakika: Pençe-Yıldırım şehidi Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'e son görev

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Giriş: 07.06.2021 09:07
Güncelleme:07.06.2021 09:14
Son dakika haberi... Piyade Jandarma Uzman Çavuş Samet Şeker, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Yıldırım Operasyonu sırasında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya basarak şehit oldu. Şehidin naaşı sabah Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketi Samsun'a uğurlandı.
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