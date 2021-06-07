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Son dakika: Pençe-Yıldırım şehidi Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker'e son görev
Son dakika haberi... Piyade Jandarma Uzman Çavuş Samet Şeker, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Yıldırım Operasyonu sırasında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya basarak şehit oldu. Şehidin naaşı sabah Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketi Samsun'a uğurlandı.