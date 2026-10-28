Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı! İşte geçici hoca ve masadaki 4 aday

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrılırken, yeni teknik direktör belirlenene kadar takımın başına Dirk Kuyt'ın geçeceği belirtildi. A Spor Muhabiri Erdem Akbaş, sarı-lacivertlilerin teknik direktör adayları arasında Vincenzo Montella, Aykut Kocaman, Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nun bulunduğunu aktararak, “Fenerbahçe bu kez teknik direktör konusunda hata yapmak istemiyor” dedi. Akbaş, yeni hocanın Liverpool maçının ardından göreve başlamasının beklendiğini de ifade etti.