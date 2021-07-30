Orman yangınlarıyla ilgili A Haber'de flaş açıklamalar: MİT peşlerinde...

Son dakika haberi: Türkiye'nin birçok ilinde art arda meydana gelen orman yangınların arkasında kim ya da kimler var? Ülke genelinde çıkan 54 yangının 34'ü kontrol altına alınmıştı. Peki bu yangınları sebebi iklim değişikliği mi, yoksa bir terör eylemi mi? Bu yangınlarla kimler ne mesaj vermek istiyor? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkın Caşın, tüm bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt verdi. Caşın, bu yangınlarla uluslararası camiada ülkenin imajına 'Türkiye'ye gitmeyin, Türkiye iyi bir yer değil. Turizm alanları ormanları yanıyor.' diyerek zarar verilmek istendiğini ve bunun büyük psikolojik harp harekatı olduğunu söyledi. Öte yandan Caşın, yangınlarla ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) olası faillerin peşinde olduğunu belirtti. İşte o açıklamalar...

Türkiye'de peş peşe çıkan orman yangınlarının perde arkasını A Haber canlı yayınında değerlendiren Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ORMAN YANGINLARININ ARDINDA YUNANİSTAN VE PKK VAR

Caşın, ülke genelinde bu orman yangınlarını bir terör eylemi olarak nitelendirirken, bu yangınların arkasında Yunanistan ve PKK terör örgütünün olduğunu söyledi. Bu yangınlarla Türkiye'nin kontrol edilemediği, uçak ve helikopterlerin yetersiz olduğu konusunda algı oluşturup, hükümetin ve Başkan Erdoğan'ın küçük düşürülmeye çalışıldığını söyledi.

RASTGELE ÇIKAN YANGINLAR DEĞİL!

"Bu yangınların rastgele olduğunu düşünmüyorum" diyen Caşın, "Bu yangınlar sadece iklim değişikliğinden olamaz, fevkalade bir durum var. Bunun doğrudan doğruya bir terör eylemi olduğunu düşünüyorum. Bunun arkasında Yunanistan'ın olduğunu düşünüyorum. Geçmişte Türkiye'de turizm zamanlarında Antalya'da yangınlar çıkardığını biliyoruz."

"BÜYÜK BİR PSİKOLOJİK HARP"

"Tam turizm zamanı, pandemiden dolayı turizm büyük bir zarar görmüştü. Turizm bayram üstü heyecanlandı, bayramın ertesi gününde bu olaylar başladı. Demek ki birileri Türkiye'yi yormak üzmek için bir kurgu içerisinde." diyen Caşın, bu yangınlarla uluslararası camiada ülkenin imajına 'Türkiye'ye gitmeyin, Türkiye iyi bir yer değil. Turizm alanları ormanları yanıyor.' algısıyla ülkemize zarar verilmek istendiğini ve bunun büyük psikolojik harp harekatı olduğunu söyledi.

"MİT PEŞLERİNDE..."

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) olası faillerin peşindedir. Bu olayların milletimizi zora sokacak ciddi bir provokasyondur. Terör eylemidir. Ha insanı, ha ormanı öldürmüşsün. "Efendimizin, kıyamet günü elinde bir ağaç olsa onu dik" emrine karşı gelen çok büyük hainlik hareketidir. Ciğerlerimizi yakıyorlar ama bunun intikamı mutlaka alınacaktır.