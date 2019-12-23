23 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
23.12.2019

Son dakika: Ömer Çelik: CHP İş Bankası hisselerini hazineye devretsin |Video

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çelik, bir basın mensubunun "CHP'nin İş Bankası hisseleri Hazine ve Maliye Bakanlığına devredilecek mi?" sorusuna yanıt verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çelik, bir basın mensubunun "CHP'nin İş Bankası hisseleri Hazine ve Maliye Bakanlığına devredilecek mi?" sorusuna yanıt verdi. Ömer Çelik'in soru üzerine; Daha önce parti devleti diyorlardı, şimdi parti devletine kendi geleneklerinden cevap verdik. CHP, AK Parti'yi parti devleti olarak suçlayacak yeterlilikte değil. Parti devleti eleştirisi yapıyorlarsa, bundan kurtulmalarının bir tane formülü var. İş Bankası hisselerini hazineye devretsinler. Esas parti devleti budur. İş Bankaları hisselerini parti bünyende tutacaksın, arkasından parti devleti diyeceksin. Şimdi de utanmadan Bayraktar ailesinin ismini zikrederek, Hazine Bakanımızın ismini zikrederek, TÜRGEV ve KADEM'de görev yapan Cumhurbaşkanımızın çocuklarının isimlerinden bahsediliyor. Bu yetersiz siyasi magazin üretme çabası. Ekonomi politikalarla ilgili varsa bir şeyi çıkıp söylesin. Uluslararası bazı çevrelerin yazdıklarının tercümesini CHP basın toplantısında bir daha dinliyoruz. Siz hangi politikaları eleştiriyorsunuz onu söyleyin. Şimdiye kadar hafıza yürüttüğümüzde bu hafızanın neticesi olarak kimin söylediği haklı çıkmıştır?" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Çelik: CHP, İş Bankası hisselerini hazineye devretsin
Çelik: CHP, İş Bankası hisselerini hazineye devretsin
AK Parti'den CHP'deki rüşvet skandalıyla ilgili açıklama
AK Parti'den CHP'deki rüşvet skandalıyla ilgili açıklama
Türkiye Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı yok etmiştir
"Türkiye Akdeniz'de örülmeye çalışılan duvarı yok etmiştir"
CHP'de muhalefete yer yok!
CHP'de muhalefete yer yok!
AK Parti MYK'da hangi konular konuşulacak?
AK Parti MYK'da hangi konular konuşulacak?
İşte Kanal İstanbul'un önemi!
İşte Kanal İstanbul'un önemi!
O yolcuya Başkan Erdoğan sürprizi
O yolcuya Başkan Erdoğan sürprizi
Öztrak rüşvet skandalında iddiaları yanıtsız bıraktı
Öztrak rüşvet skandalında iddiaları yanıtsız bıraktı
Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' tepkisi
Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' tepkisi
Mahkemeden katil zanlısı hakkında ara karar!
Mahkemeden katil zanlısı hakkında ara karar!
Kaşıkçı davasında 5 isme idam
Kaşıkçı davasında 5 isme idam
Ceren'i katletmişti! Şimdi hesap zamanı
Ceren'i katletmişti! Şimdi hesap zamanı
Daha Fazla Video Göster