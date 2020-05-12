Son dakika: Nehirdeki köpük korkuttu! Büyük Menderes neden kirlendi? Sanayi atığı mı bulaştırıyor? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video

Son dakika haberi... Aydın’da Büyük Menderes Ovası’nda sahil adeta zehirle dolmuş durumda. Menderes Nehri’nde su siyah akarken görülen köpükler de korkutuyor. CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin arıtma tesislerinin bulunduğu ağız kısmında sular arıtılmadan nehre akıyor. Peki Büyük Menderes neden kirlendi? Tarıma ne gibi zararları var? Menderes Nehri’ne sanayi atığı mı bulaştırıyor? Çevre mühendisi Nilgün Böcek, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

Aydın'da Büyük Menderes Ovası'nda sahil adeta zehirle dolmuş durumda. Menderes Nehri'nde su siyah akarken görülen köpükler de korkutuyor. CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin arıtma tesislerinin bulunduğu ağız kısmında sular arıtılmadan nehre akıyor. Peki Büyük Menderes neden kirlendi? Tarıma ne gibi zararları var? Menderes Nehri'ne sanayi atığı mı bulaştırıyor? Çevre mühendisi Nilgün Böcek, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

KAYNAĞINDAN 100 KM SONRA BAŞLIYOR

Böcek, Büyük Menderes'te 40 yıl önce yayın balıklarının olduğunu şimdi ise bunlardan eser kalmadığını vurgulayarak, "Su çıkan kaynağından 100 km sonra Menderes kirlenmeye başlıyor. 4. Derece dediğimiz bir kirliliğe sahip. 4. Derecede Büyük Menderes'te çok az canlının yaşamasına izin veren kimyasal, biyolojik oksijen ihtiyacı, toplam azot ve toplam fosforun çok yüksek olduğu bunun yanında da çözülmüş oksijenin çok az olduğu bir orana tekabül eder. Şu anda atık su niteliğinde." ifadelerini kullandı.