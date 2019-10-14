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14.10.2019

Son dakika: Münbiç iki koldan kuşatıldı! TSK ve SMO ilerliyor

Son dakika haberi: Münbiç sınırında güvenli bölgede bekleyen Türk tankları ve MSO ordusu birlikleri, Mümbiç'e doğru ilerlemeye başladı. Bölgeden çatışma sesleri duyuluyor. Fırat'ın batısında Münbiç sınırında operasyon için hazır bekleyen Türk tankları, zırhlı araçlar ve MSO birliklerinin yer aldığı ağır silahlı araçlar, Münbiç'e doğru harekete geçti. Sınırı geçen TSK ve MSO, Münbiç merkeze doğru ilerliyor. Bölgeden çatışma sesleri duyulmaya başlandı.

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