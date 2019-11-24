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24.11.2019

Son dakika: Muharrem İnce "Kılıçdaroğlu doğrudan bu kumpasın içinde mi?" sorusuna yanıt verdi |Video

CHP'li Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan'ın gazeteci Talat Atilla'yı kaynak göstererek köşesinde yazdığı "Beştepe'ye giden CHP'li Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili Yalova'nın Elmalık köyündeki evinin basında mensuplarının sorularını yanıtladı. Muharrem İnce açıklamalarının ardından bir basın mensubunun "Kılıçdaroğlu doğrudan bu kumpasın içinde mi?" sorusuna yanıt verdi.

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