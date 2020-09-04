Son dakika haberi... Muharrem İnce ‘Memleket hareketi’ni Sivas’tan başlattı. İnce konuşmasında hangi mesajları verdi? Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Muharrem İnce CHP’den ihraç edilir mi? Yeni Birlik Gazetesi yazarı Avni Özgürel, gazeteci Kurtuluş Tayiz ve Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... Muharrem İnce 'Memleket hareketi'ni Sivas'tan başlattı. İnce konuşmasında hangi mesajları verdi? Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Muharrem İnce CHP'den ihraç edilir mi? Yeni Birlik Gazetesi yazarı Avni Özgürel, gazeteci Kurtuluş Tayiz ve Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

ARZU EDİLEN KALABALIK VE İLGİ YOKTU

Yeni Birlik Gazetesi yazarı Avni Özgürel: Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında yüzde 30 oy almış bir siyasetçiden söz ediyoruz. CHP Genel Başkanlığına adaylığını koyduğu vakit Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısında 500'e yakın bir delegenin oyunu almış bir insan. Memleket hareketi projesi bugün ilk kez sahneye çıktı. Ben arzu edilen Muharrem İnce'yi tatmin edecek bir kalabalık ya da ilgi halkası oluştuğunu görmedim açıkçası.

CHP İNCE'Yİ İHRAÇ EDECEK Mİ?

Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu: CHP Genel Merkezinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun dün bir televizyon programındaki değerlendirmelerden de hareketle şunu söyleyebiliriz ki tırnak içinde 'İnce' bir strateji var. Nedir bu strateji? Muharrem İnce'nin bir yürüyüşünü görelim, şimdilik uzaktan izleyelim. CHP örgütlerinin bu sürece katkı vermesini sağlamayalım. Kahramanlaştırmayalım. Mağdur durumuna da düşürmeyelim ve bir süre izleyelim. Bu yönüyle bakıldığında CHP Genel Merkezi İnce'yi partiden ihraç etme partinin dışında başka bir partiye sevk etmek tabiri caizse kahramanlaştırma gibi bir yol ve yöntem izlememe stratejini benimsemiş durumda. Bu ne kadar sürdürülebilir? İnce'nin yürüyüşünün beraberinde getireceği dalgalanma ile mümkün olabilir.

CHP YÖNETİMİNE KARŞI İSYAN

Gazeteci Kurtuluş Tayiz: İnce'nin başlattığı memleket hareketi en azından bugünkü başlangıç konuşması vitrine yalnız çıkması biraz artık İnce olayını ben merkezli bir ben kavgası görüntüsünü hızla almaya başladığını gösteriyor. İnce'nin büyük bir itirazı vardı. Bir isyanı vardı. Bu kime karşı bir itiraz ve isyandı? En başta CHP içerisinde CHP Genel Merkezine ve CHP yönetimine karşı. Hatta çok ileri giderek genel merkezde çete var diye söylemlerde sert eleştirilerde de bulunmuştu.