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Muharrem İnce Sivas’ta! İşte konvoyundan son gelişmeler
Muharrem İnce ‘Memleket hareketi’ni Sivas’tan başlattı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, İnce’nin konvoyundan son gelişmeleri canlı yayında aktardı. Yeşiltaş, İnce’nin konuşmasını tamamladıktan sonra şehir merkezine doğru yola çıktığını iletti.
Muharrem İnce 'Memleket hareketi'ni Sivas'tan başlattı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, İnce'nin konvoyundan son gelişmeleri canlı yayında aktardı. Yeşiltaş, İnce'nin konuşmasını tamamladıktan sonra şehir merkezine doğru yola çıktığını iletti.