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Muharrem İnce Sivas’ta! İşte konvoyundan son gelişmeler

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Giriş: 04.09.2020 12:31
Güncelleme:04.09.2020 12:34
Muharrem İnce ‘Memleket hareketi’ni Sivas’tan başlattı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, İnce’nin konvoyundan son gelişmeleri canlı yayında aktardı. Yeşiltaş, İnce’nin konuşmasını tamamladıktan sonra şehir merkezine doğru yola çıktığını iletti.

Muharrem İnce 'Memleket hareketi'ni Sivas'tan başlattı. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, İnce'nin konvoyundan son gelişmeleri canlı yayında aktardı. Yeşiltaş, İnce'nin konuşmasını tamamladıktan sonra şehir merkezine doğru yola çıktığını iletti.

Son dakika: Muharrem İnce ihraç mı edilecek? CHPyi böler mi? İncenin Sivasta verdiği ilk mesajlar nasıl okunmalı? SON DAKİKA: MUHARREM İNCE İHRAÇ MI EDİLECEK? CHP'Yİ BÖLER Mİ? İNCE'NİN SİVAS'TA VERDİĞİ İLK MESAJLAR NASIL OKUNMALI?

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