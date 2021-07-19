Müge Anlı ortaya çıkarmıştı! Türkiye'nin konuştuğu Büyükşen çifti cinayetinde son dakika gelişmesi

Konya'da kiralık katillerin evleri karıştırması sonucu öldürüldükleri belirlenen Metin Büyükşen (55) ve Nejla Büyükşen (54) çifti cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan ve Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili yaşanan yeni gelişmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri İbrahim Doğan canlı yayında aktardı. Doğan, katil zanlısının istihbarat ekiplerinin titiz çalışmaları sonrası Ankara'da gözaltına alındığını ve Konya'ya sevk edileceğini belirtti.

Türkiye'nin ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tüm detaylarının ortaya çıkarıldığı Büyükşen çifti cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Çiftin yanlışlık sonucu kiralık katil tarafından öldürüldüğü iddia edildi. A Haber muhabiri İbrahim Doğan canlı yayında kiralık katilin Ankara'da gözaltına alındığını ilk ifadesinin ardından ise Konya'ya sevk edileceğini beliritti.

Konya'nın merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftinin soruşturmasında gözaltına alınan 25 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kiralık katilin, Büyükşen çiftini adresi karıştırarak yanlış eve girip öldürdüğü ortaya çıktı.

Cinayet, 3 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında İsmil Mahallesi 62. Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Büyükşen (55) ve Necla Büyükşen (54) çiftin kızları Büşra Büyükşen ile evlerinde oturduğu sırada eve elinde tüfekle yüzü maskeli bir saldırgan girdi. Saldırgan Metin ve eşi Necla Büyükşen'i tüfekle vurularak öldürüldü. Başına dipçikle vurulan Büşra Büyükşen ise olaydan ölü numarası yaparak kurtuldu.

Jandarma Genel Komutanlığınca özel olarak görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13 Temmuz Salı günü İsmil Mahallesi'nde belirlenen birçok adrese operasyon düzenlendi ve 24 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen ve eşinin babası Muammer Büyükdoğrucan ile Mehmet Ali Dayanır'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınırken gece saatlerinde 1 kişinin daha gözaltına alınmasının ardından şüpheli sayısı 25'e yükseldi.

YANLIŞ ADRESE GİRMİŞLER İDDİASI

Soruşturma kapsamında, gece yarısı İl Jandarma Komutanlığındaki 25 şüpheli arasında bulunan Abdullah B. ve Esra T. Konya Adliyesine sevk edildi. Abdullah B. ve Esra T'nin azmettirici oldukları iddia edilirken, şüphelilerin azmettirdiği ve firari olduğu öne sürülen cinayet zanlılarının yanlış eve girerek Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia edildi. Öte yandan, sabaha karşı şüphelilere yardım ettiği iddia edilen Zeki O. ve Mustafa O. da sabaha karşı adliyeye sevk edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler Abdullah B., Esra T., Zeki O. ve Mustafa O. savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli adli kontrol kararı, jandarmadaki 20 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.