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Son dakika: MSB'den flaş açıklama: 9 terörist öldürüldü | Video
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan son dakika açıklamasında, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 1 terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi." denildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz atışı yapan 1 terörist ile Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:"Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine taciz atışı yapan 1 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."
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