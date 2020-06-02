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Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK-YPG'li öldürüldü | Video
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişiminde olan ve bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 6 PKK/YPG'lının öldürüldüğünü duyurdu.
SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 6 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi." bilgisini paylaştı.