23 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika | MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu! Kırmızı bültenle aranan terörist Fahrettin Tolun sarı torbada

Son dakika | MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu! Kırmızı bültenle aranan terörist Fahrettin Tolun sarı torbada

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.11.2023 10:28
MİT, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır silah temin eden ve kırmızı bültenle aranan sözde sorumlulardan Fahrettin Tolun'u Suriye'nin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MİT’ten Suriye’de nokta operasyonu!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu!
Konut satışları düştü!
Konut satışları düştü!
Meclis’te “Kayyum” tartışması!
Meclis’te “Kayyum” tartışması!
İsrail zindanlarında kaç Filistinli var?
İsrail zindanlarında kaç Filistinli var?
İstanbul ve Bursa’da torbacılara operasyon!
İstanbul ve Bursa'da torbacılara operasyon!
FETÖ’nün iki numaralı medya tetikçisi yakalandı!
FETÖ'nün iki numaralı medya tetikçisi yakalandı!
1 yıl geride kaldı! Anında ve yerinde çözüm
1 yıl geride kaldı! Anında ve yerinde çözüm
Şehit eşinin isteği yerine getirildi!
Şehit eşinin isteği yerine getirildi!
Torbacılara operasyon: 156 şüpheli yakalandı
Torbacılara operasyon: 156 şüpheli yakalandı
Siirt Valisi Kızılkaya A Haber’e konuştu!
Siirt Valisi Kızılkaya A Haber'e konuştu!
A Haber canlı yayınında Gazze’ye bombardıman
A Haber canlı yayınında Gazze’ye bombardıman
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi geldi!
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi geldi!
Daha Fazla Video Göster