Son dakika: MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye operasyon: 26 şüpheli için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli yürütülen soruşturmalar kapsamında, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar bünyesinde çalışmış olup daha önce ilişiği kesilmiş olan 26 şüphelinin, Ankara merkezli 5 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi." denildi.