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Son dakika: MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye operasyon: 26 şüpheli için gözaltı kararı

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Giriş: 30.03.2021 09:05
Güncelleme:30.03.2021 09:09
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli yürütülen soruşturmalar kapsamında, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar bünyesinde çalışmış olup daha önce ilişiği kesilmiş olan 26 şüphelinin, Ankara merkezli 5 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi." denildi.
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