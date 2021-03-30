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Son dakika: MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye operasyon: 26 şüpheli için gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli yürütülen soruşturmalar kapsamında, savunma sanayi alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar bünyesinde çalışmış olup daha önce ilişiği kesilmiş olan 26 şüphelinin, Ankara merkezli 5 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi." denildi.