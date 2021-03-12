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Son dakika: Mısır ile ilk diplomatik temas ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Türkiye'nin tezlerine yaklaşıyorlar

A Haber
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Giriş: 12.03.2021 11:55
Güncelleme:12.03.2021 12:25
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı." açıklamasını yaptı. Peki bu temas ne anlama geliyor? Bundan sonraki süreçte diplomatik ilişkiler nasıl şekillenecek? Uzman isimler A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki gerilim sonrası geri adım attığı ve Türkiye'nin tezlerine yaklaştığı vurgulandı.
Mısır ile ilk diplomatik temas ne anlama geliyor? MISIR İLE İLK DİPLOMATİK TEMAS NE ANLAMA GELİYOR?

Bakan açıkladı! Mısır ile temaslar başladı BAKAN AÇIKLADI! MISIR İLE TEMASLAR BAŞLADI
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