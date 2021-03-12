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0){for(t=0;t
12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Videolar Gündem Videoları Son dakika: Mısır ile ilk diplomatik temas ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Türkiye'nin tezlerine yaklaşıyorlar Son dakika: Mısır ile ilk diplomatik temas ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Türkiye'nin tezlerine yaklaşıyorlar Giriş: 12.03.2021 11:55 Güncelleme:12.03.2021 12:25 Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı." açıklamasını yaptı. Peki bu temas ne anlama geliyor? Bundan sonraki süreçte diplomatik ilişkiler nasıl şekillenecek? Uzman isimler A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki gerilim sonrası geri adım attığı ve Türkiye'nin tezlerine yaklaştığı vurgulandı. DİĞER