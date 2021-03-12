Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı." açıklamasını yaptı. Peki bu temas ne anlama geliyor? Bundan sonraki süreçte diplomatik ilişkiler nasıl şekillenecek? Uzman isimler A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Mısır'ın Doğu Akdeniz'deki gerilim sonrası geri adım attığı ve Türkiye'nin tezlerine yaklaştığı vurgulandı.

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