Son dakika: Minik Abdulkadir'den Başkan Erdoğan'a rabia selamı |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni’nde Beyin Cerrahi Bölümü'nde tedavi gören 4 yaşındaki Abdulkadir ile bir süre sohbet etti. Minik Abdulkadir, Başkan Erdoğan'a rabia işaretiyle selam vererek teşekkür ettmesi tebessüm ettirdi. İşte o anlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde Beyin Cerrahi Bölümü'nde tedavi gören 4 yaşındaki Abdulkadir ile bir süre sohbet etti.

Başkan Erdoğan, minik Abdulkadir'in sağlık durumuyla ilgili canlı yayında doktorlardan bilgi aldı. Başkan Erdoğan'ın minik Abdulkadir'e 'hediyeni beğendin mi?' sorusunun üzerine küçük çocuk eliyle işaret ederek beğendiğini ifade etti ve Başkan Erdoğan'a rabia işaretiyle selam vererek teşekkür etti.