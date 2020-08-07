07 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Son 10 günde toplam 57 PKK-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Son 10 günde toplam 57 PKK-YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.08.2020 14:23
Güncelleme:07.08.2020 14:36
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Son 24 saatte 17 terörist daha etkisiz hale getirildi. Son 10 günde toplam 57 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve sınır ötesindeki terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Gece-gündüz, dağ-bayır, yaz-kış demeden aralıksız devam eden operasyonlarla terör örgütlerine büyük darbe vuruluyor.

MSB'den yapılan açıklamada "Kahraman Mehmetçik, son olarak Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu ile teröristlerin inlerine girmeyi sürdürüyor." ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları neticesinde son 24 saatte Irak kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyi de dahil olmak üzere 17 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Son 10 günde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı da 57 oldu." bilgisini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca, "Kahraman ordumuzun hem yurt içinde hem de sınır ötesindeki terör operasyonları hız kesmeden devam edecek." mesajını verdi.

PKK'ya ağır darbe vuruldu
PKK'ya ağır darbe vuruldu
Başkan Erdoğan namaz sonrası incelemelerde bulundu
Başkan Erdoğan namaz sonrası incelemelerde bulundu
Milli ekonomi kimleri neden rahatsız ediyor?
Milli ekonomi kimleri neden rahatsız ediyor?
İstanbul Valisi duyurdu: Yasaklandı
İstanbul Valisi duyurdu: Yasaklandı
Başkan Erdoğan 2. kez Ayasofya'da
Başkan Erdoğan 2. kez Ayasofya'da
CHP'de yeni parti korkusu! Kılıçdaroğlu partilileri susturdu
CHP'de yeni parti korkusu! Kılıçdaroğlu partilileri susturdu
Döviz kuru üzerinden manipülasyon
Döviz kuru üzerinden manipülasyon
AK Parti'den ekonomi açıklaması
AK Parti'den ekonomi açıklaması
CHP'li başkan kadın gazeteciyi dövdürdü!
CHP'li başkan kadın gazeteciyi dövdürdü!
Türkiye’ye döviz yoluyla saldırmak isteyenlere net mesaj: Türkiye’ye karşı ayak oyunu bunlar
Türkiye’ye döviz yoluyla saldırmak isteyenlere net mesaj: Türkiye’ye karşı ayak oyunu bunlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Türkiye'nin koronavirüs başarısı İngiltere gündeminde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Türkiye'nin koronavirüs başarısı İngiltere gündeminde
Bakan Çavuoşoğlu: Doğu Akdeniz'de...
Bakan Çavuoşoğlu: Doğu Akdeniz'de...
Daha Fazla Video Göster