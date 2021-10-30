30 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı nefes kesen görüntüleri paylaştı

SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı nefes kesen görüntüleri paylaştı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2021 21:01
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yıldönümü kutlamaları kapsamında Vatan Caddesi’nde selamlama ve gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümü kutlamaları kapsamında Vatan Caddesi'nde selamlama ve gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin görüntülerini paylaştı.

Türk Yıldızları'nın selamlama ve gösteri uçuşu izleyenleri mest etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

MSB nefes kesen görüntüleri paylaştı
MSB nefes kesen görüntüleri paylaştı
Erdoğan-Biden arasındaki görüşmede neler konuşulacak?
Erdoğan-Biden arasındaki görüşmede neler konuşulacak?
24 saatte Kovid-19’dan kaç kişi öldü?
24 saatte Kovid-19'dan kaç kişi öldü?
Başkan Erdoğan’dan Almanya mesajı
Başkan Erdoğan'dan "Almanya" mesajı
Başkan Erdoğan’dan Roma’da diplomasi trafiği
Başkan Erdoğan'dan Roma'da diplomasi trafiği
Depreme hazır olmak için neler yapılmalı?
Depreme hazır olmak için neler yapılmalı?
CHP’li belediyeden devlete milyonlarca liralık zarar!
CHP'li belediyeden devlete milyonlarca liralık zarar!
Atme’de siviller hedef alındı
Atme'de siviller hedef alındı
Ayda Gezgin’in babası A Haber’e konuştu!
Ayda Gezgin’in babası A Haber’e konuştu!
İzmir depreminin simgesi: Ayda Gezgin!
İzmir depreminin simgesi: Ayda Gezgin!
Büyük açılış sonrası yoğun ilgi!
Büyük açılış sonrası yoğun ilgi!
İzmir depreminin ardından...
İzmir depreminin ardından...
Daha Fazla Video Göster