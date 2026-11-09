-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Yerli medya dijital platformların baskısı altında! Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık'tan kritik uyarılar
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Yerli medya dijital platformların baskısı altında! Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık'tan kritik uyarılar

Dijital yayın platformlarının sektördeki etkisi giderek artarken yerli medyanın geleceği tartışma konusu oluyor. Türkiye'de reklam gelirlerinin hızla dijital platformlara kaymasının yerli medya kuruluşları üzerinde ekonomik baskı oluşturduğunu belirten Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, sektöre yönelik destek paketleri hazırlanması gerektiğini vurguladı. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve kameraman Hüseyin Koçak, yerli medyanın dijital platformlar karşısındaki mücadelesini ve sektörün geleceğine ilişkin uyarıları araştırdı.

9 Kasım hava durumu: 6 il için sarı kod! İstanbul'da soğuk, doğuda kar ve tipi
Sonraki Video
9 Kasım hava durumu: 6 il için sarı kod! İstanbul'da soğuk, doğuda kar ve tipi
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar