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22.02.2020

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile kritik görüşme |Video

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

Milli Savunma Bakanı Akar ve Rus mevkidaşı Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde, İdlib'de sorunun çözümüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Akar ve Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde, İdlib'de sorunun çözümüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. AA

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