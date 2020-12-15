15 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.12.2020 15:35
Güncelleme:15.12.2020 15:35
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'in haksız yaptırımına tepki gösterdi. Akar yaptığı açıklamada, "Ciddi bir hava ve füze tehdidi altındaki ülkemizin ve 83 milyon vatandaşımızın güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmakta ve alınacak. Bir NATO üyesi ülkeye yaptırımın, müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacağı açıktır." ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararının müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmadığını belirterek, "Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır. Ancak ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir" dedi.

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI"

Akar, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ABD'nin, ülkemizin S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma sistemi tedariki nedeniyle, müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan yaptırım kararını kınıyoruz. Bir NATO üyesi ülkeye yaptırım uygulanmasının müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacağı açıktır." diyen Bakan Akar, ciddi bir hava ve füze tehdidi altındaki Türkiye'nin ve 83 milyon vatandaşının hava ve füze savunması dahil, güvenliği için gerekli her türlü tedbirin alındığını ve alınacağını belirtti.

"İTTİFAKIN TÜM DEĞERLERİNİ SARSMIŞTIR"

Akar, şunları kaydetti:

"Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır. Ancak ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir. Kore savaşından bu yana müttefikimiz olan ABD ile mevcut askeri, politik durum çerçevesinde bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularında iş birliği ve dayanışmaya dönülmesi, bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe de önemli katkılar sağlayacaktır."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Bakan Akar'dan ABD'ye yaptırım tepkisi
Bakan Akar'dan ABD'ye yaptırım tepkisi
Türkiye Azerbaycan arasında stratejik adım!
Türkiye Azerbaycan arasında stratejik adım!
CHP’li belediyenin yaptığına bakın! Haykırışları ortalığı yıktı
CHP’li belediyenin yaptığına bakın! Haykırışları ortalığı yıktı
CHP'de taciz suskunluğu
CHP'de taciz suskunluğu
İBB’nin zorbalığına tepki!
İBB’nin zorbalığına tepki!
AK Parti'den ABD’ye yaptırım tepkisi!
AK Parti'den ABD’ye yaptırım tepkisi!
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı denize iniyor
Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı denize iniyor
Yaptırım kararı neden şimdi alındı?
Yaptırım kararı neden şimdi alındı?
Türkiye'nin ilk ihracat treni Kazakistan'da
Türkiye'nin ilk ihracat treni Kazakistan'da
İnce'den Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt: Şerefsizdir
İnce'den Kılıçdaroğlu'na çok sert yanıt: Şerefsizdir
CHP'nin taşkın önlemi: Sahile kumdan set çekti
CHP'nin taşkın önlemi: Sahile kumdan set çekti
Polisin inanılmaz sabrı! Tehditler havada uçuştu
Polisin inanılmaz sabrı! Tehditler havada uçuştu
Daha Fazla Video Göster