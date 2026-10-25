AKSUNGUR'dan denizaltı tespitinde bir ilk

Türk savunma sanayisi, deniz görevlerinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Ankara'dan uydu kontrolüyle havalanan AKSUNGUR, Antalya açıklarında ASELSAN'ın geliştirdiği aselBUOY su altı akustik dinleme sistemlerini ilk kez bir insansız hava aracından denize bıraktı. TEI-PD170 milli motoruyla görev yapan AKSUNGUR, su altından elde ettiği akustik verileri Ankara'daki kontrol merkezine iletti. İşlenen veriler üzerinden su altı hedeflerinin tespiti gerçekleştirildi.