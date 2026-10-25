-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
AKSUNGUR'dan denizaltı tespitinde bir ilk
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

AKSUNGUR'dan denizaltı tespitinde bir ilk

Türk savunma sanayisi, deniz görevlerinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Ankara'dan uydu kontrolüyle havalanan AKSUNGUR, Antalya açıklarında ASELSAN'ın geliştirdiği aselBUOY su altı akustik dinleme sistemlerini ilk kez bir insansız hava aracından denize bıraktı. TEI-PD170 milli motoruyla görev yapan AKSUNGUR, su altından elde ettiği akustik verileri Ankara'daki kontrol merkezine iletti. İşlenen veriler üzerinden su altı hedeflerinin tespiti gerçekleştirildi.

Önceki Video
Başkan Erdoğan'dan İstanbul Kastamonuspor'a ziyaret! Özel hazırlanan formayı imzaladı
Başkan Erdoğan'dan İstanbul Kastamonuspor'a ziyaret! Özel hazırlanan formayı imzaladı
İstanbul Zeytinburnu'nda silahlı kavga! Kurşunlar ev ve iş yerlerine isabet etti
Sonraki Video
İstanbul Zeytinburnu'nda silahlı kavga! Kurşunlar ev ve iş yerlerine isabet etti
Sıradaki Videolar