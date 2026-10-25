Kılıçdaroğlu'ndan CHP açıklaması: "Büyük ölçüde arınma sağlandı"

Muhalefette "arınma" ve "transfer" tartışmaları alevlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Milli Bilinç, Güçlü Türkiye" programında kürsüye çıktı. "CHP'de büyük ölçüde arınma sağlandı" diyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e üstü kapalı göndermede bulundu. Özgür Özel'in adresi ise memleketi Manisa'ydı. Özel, AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla gündeme gelen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile görüştü.