-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Kılıçdaroğlu'ndan CHP açıklaması: "Büyük ölçüde arınma sağlandı"
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Kılıçdaroğlu'ndan CHP açıklaması: "Büyük ölçüde arınma sağlandı"

Muhalefette "arınma" ve "transfer" tartışmaları alevlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Milli Bilinç, Güçlü Türkiye" programında kürsüye çıktı. "CHP'de büyük ölçüde arınma sağlandı" diyen Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e üstü kapalı göndermede bulundu. Özgür Özel'in adresi ise memleketi Manisa'ydı. Özel, AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla gündeme gelen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile görüştü.

Başkan Erdoğan'dan İstanbul Kastamonuspor'a ziyaret! Özel hazırlanan formayı imzaladı
Sonraki Video
Başkan Erdoğan'dan İstanbul Kastamonuspor'a ziyaret! Özel hazırlanan formayı imzaladı
Sıradaki Videolar