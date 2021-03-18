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Son dakika: MHP'de büyük kurultay günü! HDP'nin kapatılması ile ilgili flaş açıklamalar

A Haber
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Giriş: 18.03.2021 12:58
Güncelleme:18.03.2021 13:17
MHP lideri Devlet Bahçeli Milliyetçi Hareket Partisi'nin 13'üncü olağan kurultayında konuştu. Cumhur İttifakı vurgusu yapan Bahçeli, 2023 seçimlerinin zamanında yapılacağını söyledi, "Başkan adayımız Sayın Erdoğan'dır" dedi. Bahçeli'nin hedefinde HDP de vardı. Devlet Bahçeli, "HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır" dedi. TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı ve MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül kurultayda A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
MHPde büyük kurultay günü MHP'DE BÜYÜK KURULTAY GÜNÜ
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HDP'nin kapatılması ile ilgili flaş açıklamalar
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