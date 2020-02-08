Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Mustafa Akıncı tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Mustafa Akıncı’nın “Ankara tarafından yutulmadan” endişe duyması, “ikinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım” demesi utanmazlık olduğu kadar tamiri ve tedavisi imkansız bir Türkiye husumetidir."