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08.02.2020

Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Mustafa Akıncı tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Mustafa Akıncı’nın “Ankara tarafından yutulmadan” endişe duyması, “ikinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım” demesi utanmazlık olduğu kadar tamiri ve tedavisi imkansız bir Türkiye husumetidir."

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