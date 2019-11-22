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22.11.2019

Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den erken seçim açıklaması |Video

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP, İyi Parti ve HDP’nin erken seçim açıklamalarına tepki gösterdi. Bahçeli, "Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır. CHP-HDP-İP-SP Türkiye’yi belirsizliğe çekmek istiyor" dedi.

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP, İyi Parti ve HDP'nin erken seçim açıklamalarına tepki gösterdi.

Bahçeli, "Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır. CHP-HDP-İP-SP Türkiye'yi belirsizliğe çekmek istiyor" dedi.

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