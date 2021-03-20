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MHP Lideri Bahçeli'den Abdullah Gül'e 'HDP' tepkisi: Çok üzüldüyse...

A Haber
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Giriş: 20.03.2021 17:47
Güncelleme:20.03.2021 17:51
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör propagandası yapmak suçu nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Meclis'te olmasına tepki gösterdi. Bahçeli, vekilliği düşürülmesine rapmen Meclis'i terk etmeyen ve diren Gergerlioğlu'nun Meclis'ten derhal çıkarılması için TBMM Başkanı Şentop'a çağrı yaptı. Öte yandan MHP Lideri Bahçeli, HDP'nin kapatılması davası ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini yanlış bulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ise sert tepki gösterdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı. Sekban, Bahçeli'nin HDP'ye açılana kapatma davasıyla ilgili "Eğer çok üzüldüyse HDP veya CHP'ye katılması isabetli olur" ifadelerini kullandığını aktardı.
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