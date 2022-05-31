31 Mayıs 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli'den Suriye'ye operasyon mesajı: Ezici harekat zorunlu hale gelmiştir
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ABD'nin Yunanistan'da kurduğu 9 üssün Türkiye'nin güvenliğine tehdit olduğunu belirterek, "ABD Yunanistan'ı maşa olarak kullanıyor. Sonucu silaha açılacak bir sürece davetiyedir." ifadelerini kullandı. Suriye'ye olası operasyon konusunda da net mesajlar veren Bahçeli, "Terörün belini kıracağız. Suriye ezici harekat zorunlu hale gelmiştir. Tel Rıfat ve Münbiç özgürleştirilmeli." dedi.