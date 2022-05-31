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Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli'den Suriye'ye operasyon mesajı: Ezici harekat zorunlu hale gelmiştir

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Giriş: 31.05.2022 11:25
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ABD'nin Yunanistan'da kurduğu 9 üssün Türkiye'nin güvenliğine tehdit olduğunu belirterek, "ABD Yunanistan'ı maşa olarak kullanıyor. Sonucu silaha açılacak bir sürece davetiyedir." ifadelerini kullandı. Suriye'ye olası operasyon konusunda da net mesajlar veren Bahçeli, "Terörün belini kıracağız. Suriye ezici harekat zorunlu hale gelmiştir. Tel Rıfat ve Münbiç özgürleştirilmeli." dedi.
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