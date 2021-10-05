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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ABD'ye resti çekti: Türkiye'nin şerefini çiğnetmeyiz

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Giriş: 05.10.2021 11:40
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. ABD'nin yaptırım tehditlerine tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, "Türkiye'nin şerefini çiğnetmeyeceğiz" dedi. Başkan Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmesine destek veren Bahçeli, "Suriye'de kalıcı bir çözüm bulma vakti gelmiştir" şeklinde konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürt sorunu' açıklamasını hedef alan Bahçeli, "Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, Kürt kardeşlerimi sorun olarak gören CHP, İP, HDP vardır." ifadelerine yer verdi.
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