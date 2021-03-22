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Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Hiç kimsenin gücü yetmeyecektir

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Giriş: 22.03.2021 12:16
Güncelleme:22.03.2021 12:21
Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yegâne geçim kapısı dedikodu olanların algı oyunlarına, sosyal medyadan ahkam kesen bozguncu odaklara, yalanı ve demokrasi kalpazanlığını meslek edinmiş bulanık zihniyetlere asla fırsat verilmeyecektir. Cumhur İttifakı'nın 2023 vizyonunu kundaklamaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir" dedi.
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