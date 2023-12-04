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Son dakika: Marmara’da 5,1 büyüklüğünde deprem! İstanbul çevre illerde hissedildi

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Giriş: 04.12.2023 11:00
Son dakika haberleri… AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasında Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 10.42'de yaşanan depremin derinliği 8.98 kilometre olarak ölçüldü. İstanbul'da deprem son dakika detayları....
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