Son dakika: Mardin Kızıltepe'ye havanlı saldırı! Teröristler yine sivilleri hedef aldı

Son dakika haberi: Terör örgütü YPG yine sivilleri hedef aldı. Mardin’in Kızıltepe ilçesine Suriye tarafından havan topu atıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada 2 vatandaşımızın vefat ettiği 12 vatandaşımızın ise yaralandığı bildirildi..

Kızıltepe'ye bağlı Taşlıca köyüne, Suriye tarafından havan topu atıldı. Evlerin bulunduğu bölgeye düşen havan topu nedeni ile çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ekibi yönlendirildi.

MARDİN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: 2 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ



Mardin Valiliği, "Suriye tarafından PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca İlimiz Kızıltepe İlçesi Taşlıca ve Otluk Kırsal Mahalleleri'ne siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu, 2 sivil vatandaşımız vefat etmiş, 12 sivil vatandaşımız da yaralanmıştır." açıklamasında bulundu.