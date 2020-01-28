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28.01.2020
Son dakika: Manisa'da deprem kaç şiddetinde oldu? Merkez üssü neresi?
Son dakika haberine göre; Manisa'da şiddetli deprem yaşandı. Depremin merkez üssü Kırkağaç, büyüklüğü ise 5,1.... Deprem birçok çevre ilde hissedildi. Depremin 14.26'da meydana geldiği açıklandı. AFAD, depremin büyüklüğünü ise 4,8 olarak duyurdu. Manisa'da yaşanan deprem İzmir'de de hissedildi.
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