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Son dakika: Mahmur’a operasyon olacak mı? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de anlattı | PKK için neden önemli?

A Haber
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Giriş: 02.06.2021 10:32
Güncelleme:02.06.2021 11:54
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında "Birleşmiş Milletler Mahmur’u temizlemezse biz temizleriz, başka çıkış yok” ifadelerini kullanarak Mahmur'a operasyon sinyali verdi. Peki Mahmur PKK için neden önemli? Mahmur'a operasyon olacak mı? Sincar için ne ifade ediyor? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ağar, "Karşı karşıya kaldığımız terörün hem ideolojik hem de insan kaynağı olarak en önemli yerlerin başında Mahmur var!" dedi.
Mahmur’a operasyon olacak mı? MAHMUR'A OPERASYON OLACAK MI?
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Mahmur’a operasyon olacak mı?
Mahmur’a operasyon olacak mı?
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