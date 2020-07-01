Son dakika haberi... Libya'da işgalci Hafter güçlerine yönelik başarılı operasyonlar sürüyor. Sahadaki son durumu ve perde arkasında yaşananları Libyalı aktivist Ahmed Sewehli A Haber'e anlattı. Sewehli, Fransa'nın Libya politikasını sert sözlerle eleştirdi.

Libya'da işgalci Hafter güçlerine yönelik başarılı operasyonlar sürüyor. Sahadaki son durumu ve perde arkasında yaşananları Libyalı aktivist Ahmed Sewehli A Haber'e anlattı. Sewehli, Fransa'nın Libya politikasını sert sözlerle eleştirdi.

Hafter'in kaybedeceği artık net bir şekilde görülüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

HAFTER'DEN KURTULUP YERİNE...

- Hafter bir savaşı kaybetti, bu doğru. Bu aslında Hafter ile ilgili bir durum değil çünkü hafter, birkaç ülkenin kuklası durumunda. Hafter'den kurtulup yerine başka birini koyabilirler. Örneğin Sisi, Hafter'i hiç karıştırmadan doğrudan tehditlerde bulunuyor. Libya'daki işgallerini meşrulaştırmak için Hafter'i kullanıyorlar ama başarısız oldular. Trablus'u almaya çalıştılar. Bu görevdeki hükümeti kaldırıp yerine diktatör Hafter'i geçirmeyi amaçlıyordu. Bu kampanya son buldu ve açık bir şekilde başarılı olamadı. Bu yüzden şimdi hafter'in yerine başkasını koymak isteyebilirler yine de, hafter kadar mümkün olduğu kadar çok insanı öldürmekte ve kendi ülkesinin şehirlerini yok etmekte kararlı birini bulmakta zorlanabilirler.

Hafter'in aldığı ağır darbe ona destek veren ülkelerin Libya üzerindeki planlarını nasıl etkiledi?

FRANSA DERİN SULARDA

-Fransa kaybettikleri için çok öfkeli. Macron şu anda Türkiye'ye yükleniyor çünkü onlar Hafter'i destekliyorlar ve kaybettiler. Kaybetmelerinde Türkiye'nin Libya hükümetiyle yaptığı anlaşma etkili oldu. Bu Fransa'nın kumpasını engelledi. Başarılı olamadıkları için Fransa şimdi derin sularda. Bunun sebebi de Rusya. Şimdi Fransa çok sinirli ve Libya'daki istikrardan Türkiye'yi sorumlu tutuyor.

Macron'un Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını nasıl yorumluyorsunuz?

FRANSA LİBYA'DA DEMORASİ İSTEMİYOR!

-Macron'un Libya hükümetinin bir ülkeyle yaptığı herhangi bir anlaşmayı eleştirme hakkı yok. Bunun fransa ile hiçbir alakası yok. Libya hükümeti istediği anlaşmayı yapabilir. Anlaşma kapsamında Türkiye'nin sağladığı askeri destek Libya için. Fransa'nın ne için endişelendiğini anlamıyorum. Libya hiçbir zaman Fransa'ya karşı agresif bir tutum sergilemedi. Fransa, birçok kez Hafter'i ağırladı. 2016'da Hafter'e helikopterler yolladı. Libya, Fransa'yı Libya'ya yönelik saldırılardaki rolünden ve ülkeyi istikrarsızlaştırmaktan uluslararası ceza mahkemesi'ne göndermeli. Fransa Libya'da demokrasi istemiyor. Diktatörlük istiyor. Dürüst olmak gerekirse Macron deliye döndü. Şimdi macron tıpkı bir çocuk gibi bağırıyor.

Şu anda Libya ordusunun operasyonları Sirte'ye yoğunlaşmış durumda. Sirte nasıl bir öneme sahip?

HAFTER VE WAGNER'İN ASKERLERİ...

-Sirte'de bir savaş var. Sirte, Akdeniz'de Libya'nın kuzeyindeki limanda. Yani Doğuyu ve Batıyı ayırıyor. Sirte her zaman stratejik olarak önemli oldu. Eğer hatırlayacak olursanız, 2011'de Libya devriminde kaddafi, Sirte'ye gitti. 2015-2016 arasındaysa, DEAŞ birden ortaya çıktı ve Sirte'yi aldı. Bu çok ilginç ve önemli. DEAŞ Sirte'yi kontrol ederken tüm dünya bunu konuşuyordu. Batı medyasının manşetlerindeydi. Fakat Fransa ve Mısır Sirte'ye hiç saldırmadı. Bu da oldukça ilginç. Her zaman terörizme karşı savaşmaktan bahsediyorlar. Terörizm oradayken Libya hükümetine yardım etmeyi reddediyorlar. Sonunda ABD geldi ve bazı DEAŞ'lıları bombaladı. Ama Batı'dan hiçbir ülke yardım etmeye gelmedi. Ne Mısır ne Birleşik Arap Emirlikleri ne de Suudi Arabistan geldi. Yani terörizm için savaştıklarını söylediklerinde yalan söylüyorlar. Şimdi üçüncü kez Sirte üzerinde bir savaş var. Tek bir şey değişmedi. 2011'de Sirte'de Kaddafi'yi destekleyenler, 2015'te DEAŞ'ı destekleyenler, şimdi Hafter'i ve Rusları destekleyenler. Bunlar değişmedi. Bunlar hala aynı insanlar. Trablus üçüncü kez aynı insanlara karşı savaş veriyor. Bu kez fark Türkiye'den gelen askeri destek. Sirte, petrolü kontrol etmenin yolu. Zaten tüm mesele bundan ibaret. Mesele terörizme karşı mücadele değil, mesele politika değil. Bu petrol varlığını kontrol etmekle ilişkili. Bu petrol tesisleri kapalı. Hafter güçleri tarafından kapatıldı. Bu sebeple Libya halkı sıkıntı çekiyor. Petrol ihracatı yok. Bu yüzden tesislerin yeniden açılması gerekiyor. Hafter ve Wagner'in paralı askerleri buna engel oluyor.

Mısır'ın darbeci lideri Sisi'den kısa süre önce gelen "askeri müdahale" tehdidini hatırlatmakta fayda var. Sizce darbeci Sisi ne yapmaya çalışıyor?

LİBYA'YA SALDIRI NİTELĞİNDE! HUKUKA AYKIRI

Bence Mısır'a askeri operasyon başlatma baskısı doğrudan Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldi. Fransa'nın yaşadıkları kayıptan dolayı üzüntü duyduğunu söylemiştik. Bu BAE ile birlikte yürüttükleri bir kampanyaydı. BAE oldukça öfkeli. Karada askeri gücü yok. Bu yüzden kirli işi halletmesi için Sisi'ye baskı yapıyorlar. Sisi, sina yarımadasını kontrol edebilecek kapasiteye sahip değil. Libya, sina yarımadasının 3 katı büyüklüğünde. Mısır ordusu kendi topraklarını kontrol edemiyor. Libya'da ne yapabileceğini hayal edemiyorum. Özellikle libya şu anda Türkiye ve ABD ile stratejik bir müttefiklik kurdu. ABD, Rusya'nın Libya'ya müdahalesinen hoşnut değil. Mısır'ın, Fransa'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Rusya'nın müdahaleleri yasal değil. Hukuka aykırı. Libya'ya saldırı niteliğinde. Bu ülkelerin hiçbirinin Libya ile bir anlaşması yok. BM ve AB bu tarz müdahaleleri destekleyemez.