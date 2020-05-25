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Son dakika: Türkiye Libya’da dengeleri değiştirdi! Libya’da neler oluyor? Uzman isim canlı yayında anlattı |Video

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Giriş: 25.05.2020 18:04
Güncelleme:25.05.2020 18:09
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele döneminde Türkiye başarılı terör operasyonlarına devam ederken Libya'da da dengeleri değiştirdi. Libya'da Türkiye'nin varlığı gittikçe artarken Türk İHA ve SİHA'ları hedefleri tek tek vuruyor. Darbeci Hafter milislerini baskı altında ve Trablus güneyinde çözülmne başladı. Libya'da hava üstünlüğü tüm denklemi değiştirdi. Eski hava kuvvetleri istihbarat daire başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. Tokmakoğlu, "Tek tek nokta hedefler vuruluyor. Bir kırılma hattı oluşturdu. Politik açıdan da katkılar sağlandı. Türkiye’nin tam zamanında hamlesiyle birçok şey değişmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele döneminde Türkiye başarılı terör operasyonlarına devam ederken Libya'da da dengeleri değiştirdi. Libya'da Türkiye'nin varlığı gittikçe artarken Türk İHA ve SİHA'ları hedefleri tek tek vuruyor. Darbeci Hafter milislerini baskı altında ve Trablus güneyinde çözülmne başladı. Libya'da hava üstünlüğü tüm denklemi değiştirdi. Eski hava kuvvetleri istihbarat daire başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. Tokmakoğlu, "Tek tek nokta hedefler vuruluyor. Bir kırılma hattı oluşturdu. Politik açıdan da katkılar sağlandı. Türkiye'nin tam zamanında hamlesiyle birçok şey değişmiş oldu." ifadelerini kullandı.

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