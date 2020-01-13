Son dakika: Libya'da barış gücü mü devreye giriyor? Başkan Erdoğan'an canlı yayında yanıtladı |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptığı ortak basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir basın mensubunun "Libya'da barış gücü olur mu?" sorusuna Erdoğan, Görüşmeler devam ediyor. Zannediyorum akşam saatlerinde bu görüşmeler nihayete erecektir. Ama olumlu istikamette devam ettiğini az önce arkadaşlarımdan bilgiyi aldım. Sayın Guterres ile yaptığım görüşmelerden sonra gerekirse BM'nin burada görev yapması gözlemci olması noktasında isabetli olacaktır." ifadelerini kullandı.