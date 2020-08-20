20 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı! Gara ve Avaşin'e operasyon: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Kuzey Irak'a hava harekatı! Gara ve Avaşin'e operasyon: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.08.2020 10:15
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Gara ve Avaşin'de saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

rak kuzeyinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Irak kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist daha hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.

Kuzey Irak'a hava harekatı
Kuzey Irak'a hava harekatı
CHP'li belediyede maaş krizi
CHP'li belediyede maaş krizi
Mengü'den 'müjde' hazımsızlığı
Mengü'den 'müjde' hazımsızlığı
Başkan Erdoğan'ın cuma günü müjdesi ne?
Başkan Erdoğan'ın cuma günü müjdesi ne?
Evde tedavide yeni bir uygulamaya geçiyoruz
"Evde tedavide yeni bir uygulamaya geçiyoruz"
Dayatılmaya çalışılan “Sevr”e boyun eğemeyiz
Dayatılmaya çalışılan “Sevr”e boyun eğemeyiz
Rusya'dan korona aşısı alınacak mı?
Rusya'dan korona aşısı alınacak mı?
Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım
"Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım"
TSK ve MİT darbeyi vurdu: 8 PKK'lı...
TSK ve MİT darbeyi vurdu: 8 PKK'lı...
MSB paylaştı: KKTC semalarında...
MSB paylaştı: KKTC semalarında...
Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne olacak?
Başkan Erdoğan'ın müjdesi ne olacak?
Cuma günü bir müjde vereceğiz
"Cuma günü bir müjde vereceğiz"
Daha Fazla Video Göster