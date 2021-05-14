14 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika | Kronik muhalif Merdan Yanardağ'dan akıllara durgunluk veren sözler!

Son dakika | Kronik muhalif Merdan Yanardağ'dan akıllara durgunluk veren sözler!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.05.2021 17:54
Güncelleme:14.05.2021 17:56
Tele 1'in kronik muhalif gazetecisi Merdan Yanardağ, yine akıllara durgunluk veren bir beyanda bulundu. Şeker Bayramı'nın Ramazan Bayramı'na çevrildiğini iddia eden Merdan Yanardağ, AK Parti iktidarının ise sırf bu nedenden dolayı 12 Eylül cuntacı zihniyetin devamı olduğunu savundu.

CHP yandaşı haberleriyle bilinen Tele1, yine akıllara durgunluk veren bir haberle gündeme geldi. "18 dakika" adlı programda konuşan Merdan Yanardağ, Şeker Bayramı'nın sonradan Ramazan Bayramı'na dönüştürüldüğünü savundu.

Yanardağ, "Şeker Bayramı, bu hep unutulur. Cumhuriyet'in bazı bayramların adının, bazı beldelerinin adının, bazı kavramların değiştirilmesinin hep bir anlamı oldu. Ramazan Bayramı yerine Şeker Bayramı denilmesinin de bir anlamı var. Dini bir bayram bunu biliyoruz. Esas olarak dünyada Müslümanlar tarafından kutlanıyor, biliyoruz. Ancak Türkiye'de sadece Müslümanlar yaşamıyor, herkesi birleştiren bir bayram olmasında yarar görülmüş. Örneğin Kurban Bayramı'nın adını değiştirmemişler." dedi.

KRONİK MUHALİF YANARDAĞ'DAN AKILLARA DURGUNLUK VEREN SÖZLER

Merdan Yanardağ, "Ramazan Bayramı adının 12 Eylül yönetimi tarafından verildiğinin hatırlatılması bence çok önemli. Neymiş, demek ki 'Akp' iktidarı 12 Eylül cuntasının, 12 Eylül darbesinin, 12 Eylül diktatörlüğünün devamı dediğimiz zaman biz tesadüfen veya sadece muhalefet yapalım diye bunları söylemiş değiliz" dedi.

BAKARA SURESİ - 185 . AYET TEFSİRİ
O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah'ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye (uygun hükümler gönderiyor).

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kronik muhalif Yanardağ'dan akıllara durgunluk veren sözler!
Kronik muhalif Yanardağ'dan akıllara durgunluk veren sözler!
İsrail Gazze'yi vuruyor
İsrail Gazze'yi vuruyor
İsrail zulmünün çocuk şehitleri
İsrail zulmünün çocuk şehitleri
Terör örgütlerine ‘’Barış Pınarı’’ darbesi!
Terör örgütlerine ‘’Barış Pınarı’’ darbesi!
Filistin için aracını yakan çift A Haber'e konuştu!
Filistin için aracını yakan çift A Haber'e konuştu!
Türkiye-İran sınırında PKK varlığı!
Türkiye-İran sınırında PKK varlığı!
Ağrı'da şehit düşen polise son görev!
Ağrı'da şehit düşen polise son görev!
Türkiye Filistin için tek yürek oldu! Eller semaya Mescid-i Aksa için kalktı
Türkiye Filistin için tek yürek oldu! Eller semaya Mescid-i Aksa için kalktı
Teröristlere 'Pençe' darbesi!
Teröristlere 'Pençe' darbesi!
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken proje!
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken proje!
CHP’li vekile soğuk duş!
CHP’li vekile soğuk duş!
Hayırseverden yardım Tunç Soyer’den şov
Hayırseverden yardım Tunç Soyer’den şov
Daha Fazla Video Göster