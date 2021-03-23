Son dakika: Koronavirüs vaka sayısı tırmanışa geçti! İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu uyardı: Aman dikkat

Son dakika haberi... Son dönemde yurt genelinde koronavirüs vaka sayısı tırmanışa geçmeye devam ediyor. Özellikle İstanbul’da vaka sayılarının çok yüksek oranda artması endişe yaratıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ‘’Salgın Bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor aman dikkat’’ şeklinde açıklama yaptı. .

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